مانشستر يوناتيد يهزم إيفرتون بضربتي جزاء في الدوري الإنجليزي

استعاد مانشستر يونايتد إتزانه سريعا وفاز على ضيفه إيفرتون 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم مانشستر الفوز في الشوط الأول عبر ضربتي جزاء سجلهما البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 12 وماركوس راشفورد في الدقيقة 36.

وتحصل مانشستر على ضربة الجزاء الأولى نتيجة مخالفة من جيمس تاركوفيسكي ضد أليخاندرو جارناتشو، وبعدها بـ14 دقيقة احتسب الحكم ضربة جزاء جديدة لأصحاب الأرض نتيجة مخافة جديدة جارناتشو من قبل المدافع بن جودفري.

وكان يونايتد خسر أمام مضيفه سيتي في ديربي مانشستر بنتيجة 1 /3 في الجولة الماضية.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الثاني في أخر أربع مباريات وفوزه الخامس عشر على مدار الموسم مقابل تعادلين و11 هزيمة.

وحصد مانشستر ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس المؤهل للدور التمهيدي من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتواصلت معاناة إيفرتون بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس عشر، علما بأنه جرى خصم ست نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية، بعد أن تم خصم عشر نقاط من رصيده في البداية قبل قبول استئنافه.





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