Saturday, 09 March 2024 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مانشستر يوناتيد يهزم إيفرتون بضربتي جزاء في الدوري الإنجليزي

3/9/2024 10:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعاد مانشستر يونايتد إتزانه سريعا وفاز على ضيفه إيفرتون 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم مانشستر الفوز في الشوط الأول عبر ضربتي جزاء سجلهما البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 12 وماركوس راشفورد في الدقيقة 36.

وتحصل مانشستر على ضربة الجزاء الأولى نتيجة مخالفة من جيمس تاركوفيسكي ضد أليخاندرو جارناتشو، وبعدها بـ14 دقيقة احتسب الحكم ضربة جزاء جديدة لأصحاب الأرض نتيجة مخافة جديدة جارناتشو من قبل المدافع بن جودفري.

وكان يونايتد خسر أمام مضيفه سيتي في ديربي مانشستر بنتيجة 1 /3 في الجولة الماضية.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الثاني في أخر أربع مباريات وفوزه الخامس عشر على مدار الموسم مقابل تعادلين و11 هزيمة.

وحصد مانشستر ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس المؤهل للدور التمهيدي من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتواصلت معاناة إيفرتون بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس عشر، علما بأنه جرى خصم ست نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية، بعد أن تم خصم عشر نقاط من رصيده في البداية قبل قبول استئنافه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN09032024000110011019ID1107955764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث