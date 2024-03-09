طائرات عسكرية من خمس دول تشارك في إنزال مساعدات إنسانية جديدة في غزة

ذكر الجيش الأردني في بيان السبت إن طائرات سلاح الجو الملكي نفذت مجددا عمليات إلقاء مساعدت إنسانية من الجو على عدد من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة طائرات أمؤيكية وفرنسية وبلجيكية ومصرية .

وقال البيان إن "القوات المسلحة الأردنية نفذت السبت 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة وذلك للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة".

وأضاف البيان أن العملية جرت بمشاركة "طائرتين من نوع "130" تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني وأربع طائرات أمريكية وطائرتين فرنسيتين وطائرة بلجيكية وطائرة مصرية".

وتابع أن الجيش الاردني نفذ "منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 35 إنزالاً جوياً أردنياً، و36 إنزالاً جوياً نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة" كان بينها أيضا

الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ومصر .

وكان الجيش الأردني أعلن الجمعة أن طائرات أردنية نفذت إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية لمواقع شمال غزة بمشاركة طائرات عسكرية أمريكية وفرنسية وبلجيكية وهولندية ومصرية.

وأدت عملية إلقاء طرود من طائرات على مدينة غزة أدى الجمعة إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح عشرة آخرين، بحسب مصدر في المستشفى.

وأكد كل من الجيشين الأردني والأمريكي أن طائراته لم تتسبب بالحادثة.

وفي مواجهة عدم كفاية المساعدات البرية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة في قبرص، إنها تأمل في فتح ممر بحري الأحد يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية من الجزيرة المتوسطية التي تبعد نحو 370 كلم عن غزة.

وأعلنت مؤسسة أمريكية للعمل الخيري أنها تقوم بتحميل مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص، ستكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع الذي تمزقه الحرب، عبر ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية في فتحه في نهاية الأسبوع الجاري.

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