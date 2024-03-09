طرق دبي تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن مواعيد عمل جميع خدماتها خلال شهر رمضان المبارك 1445 هجرية 2024 ميلادية، وتشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).



مراكز إسعاد المتعاملين

أم رمول - ديرة - البرشاء - المنارة – الطوار من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساءً. يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 منتصف النهار.

ملاحظة: ستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

مراكز مزوِّدي الخدمة (الفحص الفني)

تسجيل جبل علي: الإثنين إلى الخميس والسبت: 07:00 صباحاً إلى 04:00 مساءً. الجمعة: 07:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً. الأحد: مغلق. حتا: الإثنين إلى الخميس والسبت: 08:00 صباحاً إلى 03:00 مساءً. الجمعة: 08:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. الأحد: مغلق. القصيص، البرشاء، الورسان: الإثنين إلى الخميس والسبت 08:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل، الجمعة الفترة الصباحية: 08:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً. الجمعة الفترة المسائية: 03:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. الأحد: مغلق.

المتكاملة القوز، واصل الجداف، واصل ند الحمر، شامل القصيص، شامل محيصنة، شامل ند الحمر، شامل العاضد، تمام الكندي، كارس الممزر، كارس ديرة، تسجيل ديسكفري، المتكاملة العوير، تجديد، واصل العربي سنتر، المميز البرشاء، المميز المزهر، تسجيل موتر سيتي، المتكاملة العوير، كويك الإثنين إلى الخميس والسبت: الفترة الصباحية: 08:00 صباحاً إلى 04:00 مساءً، الفترة المسائية: 08:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. الجمعة الفترة الصباحية: 08:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً. الجمعة الفترة المسائية: 08:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. الأحد: مغلق.

اليلايس، تسجيل العوير، تسجيل الطوار، أوتوبرو السطوة، أوتوبرو المنخول: الإثنين إلى الخميس والسبت، الفترة الصباحية: 08:00 صباحاً إلى 4:000 مساءً، الفترة المسائية: 08:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. الجمعة الفترة الصباحية: 08:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، الجمعة الفترة المسائية: 08:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. الأحد الفترة الصباحية: 08:00 صباحاً إلى 04:00 مساءً. الأحد الفترة المسائية: 08:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل.

المترو



لا يوجد تغيير على المواعيد محطات الخطين الأحمر والأخضر. من الاثنين الى الخميس

05:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل. الجمعة 05:00 صباحاً – 1:00 صباحاً اليوم التالي. السبت 05:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل، الأحد 08:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل.



الترام

لا يوجد تغيير على المواعيد. من الاثنين الى الخميس: 06:00 صباحاً – 1:000 صباحاً (اليوم التالي). الأحد: 09:00 صباحاً – 01:00 صباحاً (اليوم التالي).



(باص دبي)

(جميع الخطوط المغذية للمترو سوف تتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو)

مواعيد باص دبي (الحافلات العامة) تعمل حسب أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة

04:30 صباحاً – 12:30 صباحاً (اليوم التالي). السبت والأحد: 06:00 صباحاً – 1:000 صباحاً (اليوم التالي).

أما خطوط الحافلات عبر المدن التي تعمل حاليا، فهي: (E16) من السبخة إلى حتّا، (E100) من الغبيبة إلى أبوظبي، (E101) من ابن بطوطة إلى أبوظبي، (E102) من ابن بطوطة إلى المصفّح، (E201) من الغبيبة إلى العين، (E303) من محطة الاتحاد إلى الجبيل في الشارقة، (E306) من الغبيبة إلى الجبيل في الشارقة، (E307) من سيتي سنتر ديرة إلى الجبيل في الشارقة، (E307A) من أبوهيل إلى الجبيل في الشارقة، (E315) من محطة اتصالات إلى مويلح في الشارقة، (E400) من محطة الاتحاد إلى عجمان، (E411) من محطة اتصالات إلى عجمان، و(E700) من محطة الاتحاد إلى الفجيرة.

النقل البحري

العبرة

سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) الاثنين - الخميس: 09:00 صباحاً - 11:25 مساءً. الجمعة: 09:00 صباحاً - 12:00 صباح اليوم التالي. السبت - الأحد: 10:00 صباحاً - 12:20 صباح اليوم التالي. الفهيدي - السبخة (CR4) الاثنين - الخميس: 09:00 صباحاً - 11:25 مساءً. الجمعة: 09:00 صباحاً - 12:30 صباح اليوم التالي. السبت - الأحد: 10:00 صباحاً - 12:30 صباح اليوم التالي. الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5). الاثنين - الخميس: 09:00 صباحاً - 11:25 مساءً. الجمعة: 09:00 صباحاً - 12:20 صباح اليوم التالي. السبت - الأحد: 10:00 صباحاً - 12:30 صباح اليوم التالي. بني ياس – السيف (CR6). الاثنين - الخميس: 09:00 صباحاً - 11:20 مساءً

الجمعة: 09:00 صباحاً- 12:15 صباح اليوم التالي. السبت - الأحد: 10:00 صباحاً - 12:10 صباح اليوم التالي. السيف - الفهيدي - سوق دبي القديم (CR7). السبت - الأحد: 04:20 مساءً – 12:15 صباح اليوم التالي. دبي فستيفال سيتي – دبي كرييك هاربر (CR9). السبت - الأحد: 04:00 مساءً - 11:50 مساءً. دبي كرييك هاربر– الجداف (CR11). الاثنين - الخميس: 08:00 صباحاً - 10:50 مساءً. الجمعة: 08:00 صباحاً - 10:50 مساءً. الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 08:00 صباحاً – 12:20 صباح اليوم التالي. جولات سياحية في قناة دبي المائية محطة الشيخ زايد للنقل البحري (TR6) 4:000 مساءً إلى 10:15 مساءً.

التاكسي المائي

دبي مارينا (BM1) مارينا مول - مارينا واك. الاثنين - الخميس: 12:00 مساءً - 12:30 صباح اليوم التالي – الخط كامل: 04:00 مساءً - 10:30 مساءً. الجمعة - الأحد: 02:00 مساءً - 12:15 صباح اليوم التالي. الخط كامل: 04:00 مساءً - 11:05 مساءً. مارينا مول – بلوواترز (BM3). الاثنين - الخميس: 04:00 مساءً - 11:15 مساءً. الجمعة - الأحد: 05:00 مساءً - 12:15 صباح اليوم التالي. بحسب الطلب 03:00 مساءً – 11:00 مساءً. يتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق - يتم إيقاف التشغيل وقت الإفطار وصلاة الجمعة.

فيري دبي

الغبيبة – قناة دبي المائية (FR1) 01:00 مساءً و 8:000 مساءً. قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) 02:25 مساءً و 09:25 مساءً. قناة دبي المائية – بلوواترز (FR2) 1:50 مساءً و 08:50 مساءً. بلوواترز – مارينا مول (FR2) 02:55 مساءً و 09:55 مساءً. مارينا مول –بلوواترز (FR2) 01:00 مساءً و 08:00 مساءً. بلوواترز – قناة دبي المائية (FR2)

01:20 مساءً - 08:20 مساءً. الرحلات السياحية من مارينا مول ((FR4 04:30 مساءً و 08:30 مساءً.

الغبيبة (دبي) – مربى الشارقة للأحياء المائية (الشارقة) (FR5) الاثنين - الخميس: 08:45 صباحاً و04:00 مساءً و05:30 مساءً و10:05 مساءً. الجمعة - الأحد 03:15 مساءً و05:30 مساءً و08:15 مساءً و11:25 مساءً. مربى الشارقة للأحياء المائية (الشارقة)- الغبيبة (دبي) (FR5) الاثنين - الخميس: 08:00 صباحاً و09:00 صباحاً و04:45 مساءً و08:00 مساءً. الجمعة - الأحد

3:15مساءً و04:45 مساءً و07:30 مساءً و10:30 مساءً.



ال مواقف العامة

تطبق التعرفة على جميع المواقف من الاثنين الى السبت الفترة الأولى: 8:00 صباحاً – 6:00 مساءً. الفترة الثانية: 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل. منطقة تيكوم (المواقف ذات الرمز(F: من 8:00 صباحاً – 6:00 مساء. مباني المواقف متعددة الطوابق تعمل بنظام 24 ساعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز