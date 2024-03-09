أبوظبي بولو يحرز لقب غنتوت الدولية الأولى

توج فريق أبوظبي بولو بلقب بطولة نادي غنتوت الدولية الأولى للبولو التي اختتمت مساء أول من أمس بملعب الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنتوت، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة مجموعة منتجعات وفنادق جنة بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو.

جاء تتويج فريق أبوظبي بولو باللقب الأغلى بعد فوزه على فريق غنتوت بولو 10/ 6 بقيادة فارس اليبهوني الظاهري وسانتياغو لابورد هداف الفريق بـ 8 أهداف، وفيلكس ايسن أحسن لاعب في البطولة، والمتألق الفريدو كابيلا.

عقب المباراة النهائية، توج سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، ومطر اليبهوني الظاهري عضو مجلس الإدارة، وخالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، فريق أبوظبي بولو بكأس البطولة الذهبي وجائزة مالية 100 ألف درهم، في حين، تسلم كابتن فريق غنتوت ناصر الشامسي جائزة المركز الثاني وجائزة مالية 80 ألف درهم، وحصل قائد فريق أبوظبي بولو فارس اليبهوني على جائزة أفضل لاعب مواطن و10 آلاف درهم، ونال لاعب فريق أبوظبي فيلكس ايسن جائزة أفضل لاعب محترف و10 آلاف درهم، كما شمل التكريم طاقم حكام المباراة الإنجليزي الأرجنتيني المكون من بيتر رأيت وماتياس وجاسون ديكسون.

وعقب مراسم تكريم المشاركين والفريقين وطاقم الحكام تم السحب على الجوائز القيمة التي رصدها النادي للجمهور وعددها 100 جائزة وسط أجواء احتفالية رائعة استمتع بها الحضور الذين ازدان بهم استاد زايد الرئيسي بنادي غنتوت.

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