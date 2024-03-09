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طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً وارتفاع بدرجات الحرارة

3/9/2024 9:17:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار شرقاً وجنوباً نهاراً، وارتفاع في درجات الحرارة، و رطباً ليلاً وصباح الإثنين مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 40 كم/س تصل إلى 70 كم/س
و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:49 ة المد الثاني عند الساعة 02:08 و الجزر الأول عند الساعة 19:43والجزر الثاني عند الساعة 07:24.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 09:32 والمد الثاني عند الساعة 22:08 و الجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزر الثاني عند الساعة 04:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 21 85 60

دبي 26 21 85 60

الشارقة 25 20 85 65

عجمان 24 20 90 65

أم القيوين 25 19 90 60

رأس الخيمة 26 19 90 70

الفجيرة 25 22 85 75

العـين 27 20 90 70

ليوا 30 19 90 45

الرويس 28 20 85 60

السلع 28 20 90 50

دلـمـا 25 19 85 65

طنب الكبرى 24 18 90 80

طنب الصغرى 24 18 90 80

أبو موسى 24 22 90 80

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