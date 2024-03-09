مطارات دبي: جميع الرحلات تعمل بشكل طبيعي

أكدت مطارات دبي أن

جميع الرحلات تعمل بشكل طبيعي على الرغم من الظروف الجوية الحالية.

حثت مطارات دبي على حسابها الرسمي على "منصة إكس" المسافرين على الوصول إلى المطار بوقت كاف وذلك بسبب تراكم المياه على الطرق القريبة من المبنيين رقم 1 و2 أو استخدام مترو دبي.

ونصحت مطارات دبي

المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم للحصول على آخر التحديثات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز