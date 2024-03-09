النابلسي: تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم بالحياة السياسية والحزبية أولوية وطنية

ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، بين النابلسي خلال مشاركته انطلاق فعاليات معسكر"الشباب الأردني مواطنون فاعلون في مسيرة الإصلاح والتحديث" الذي نظمه مركز القدس للدراسات بحضور السفير النرويجي ايسبن ليندباك ومدير المركز عريب الرنتاوي، أن المرحلة الحالية تتطلب أن نلمس مخرجات برامج التوعية والتدريب بالمشاركة الفعلية للشباب بالحياة السياسية والحزبية وفي مختلف مواقع صنع القرار.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.