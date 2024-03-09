رئيس مركز الخليج للأبحاث : يجب النظر الى الأردن من منظور تكاملي أعمق

رئيس مركز الخليج للأبحاث : يجب النظر الى الأردن من منظور تكاملي أعمق
التاريخ
3/9/2024 9:08:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس مركز الخليج للأبحاث، الدكتور عبد العزيز بن صقر، أهمية النظر للأردن من منظور إستراتيجي تكاملي أعمق، في ظل تداعيات ما تشهده المنطقة من عدم استقرار.
وقال عبر قناة (ام بي سي) في برنامج القصة مع طارق الحميد،" إنه لا أحد يستطيع ان يغفل دور الأردن وأهميته الكبيرة، باعتباره يشاطر مساحة كبيرة وممتدة من الحدود مع السعوديةً".
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