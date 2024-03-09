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رئيس مركز الخليج للأبحاث : يجب النظر الى الأردن من منظور تكاملي أعمق

3/9/2024 9:08:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس مركز الخليج للأبحاث، الدكتور عبد العزيز بن صقر، أهمية النظر للأردن من منظور إستراتيجي تكاملي أعمق، في ظل تداعيات ما تشهده المنطقة من عدم استقرار.


وقال عبر قناة (ام بي سي) في برنامج القصة مع طارق الحميد،" إنه لا أحد يستطيع ان يغفل دور الأردن وأهميته الكبيرة، باعتباره يشاطر مساحة كبيرة وممتدة من الحدود مع السعوديةً".

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