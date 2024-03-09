مؤسسة كازاخستانية تقدم كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أرسلت مؤسسة الفارابي للتراث العالمي الكازاخستانية مجموعة من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة كتبرع إنساني لصالح جمعية الهلال الأحمر السوري.
وتم نقل الشحنة من خلال الطيران الروسي إلى قاعدة حميميم، وهي متنوعة الأحجام وتناسب البالغين والأطفال.
وقالت مديرة قسم التواصل والإعلام في الهلال الأحمر السوري رهف عبود، إن مؤسسة الفارابي قدمت العديد من المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وكان لها دور مهم في إرسال كميات من المساعدات أثناء كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد العام الماضي.
روسيا اليوم
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