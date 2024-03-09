مؤسسة كازاخستانية تقدم كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أرسلت مؤسسة الفارابي للتراث العالمي الكازاخستانية مجموعة من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة كتبرع إنساني لصالح جمعية الهلال الأحمر السوري.

وتم نقل الشحنة من خلال الطيران الروسي إلى قاعدة حميميم، وهي متنوعة الأحجام وتناسب البالغين والأطفال.

وقالت مديرة قسم التواصل والإعلام في الهلال الأحمر السوري رهف عبود، إن مؤسسة الفارابي قدمت العديد من المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وكان لها دور مهم في إرسال كميات من المساعدات أثناء كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد العام الماضي.

روسيا اليوم