كاميرون لا يعتقد أن تسليم صواريخ Taurus لأوكرانيا سيؤدي حتما إلى تصعيد الصراع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، إن بلاده مستعدة لمساعدة ألمانيا في حل القضايا المتعلقة باحتمال توريد صواريخ كروز الألمانية من طراز Taurus إلى أوكرانيا.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة Sueddeutsche Zeitung: "نحن مصممون بحزم على العمل بشكل وثيق مع شركائنا الألمان في هذا الشأن وفي جميع القضايا الأخرى لمساعدة أوكرانيا".
وردا على سؤال حول هل توافق بريطانيا على تسليم صواريخ ستورم شادو إلى نظام كييف، وفي المقابل تحصل على صواريخ Taurus من ألمانيا، قال الوزير البريطاني: "نحن مستعدون لدراسة جميع الخيارات من أجل منح أوكرانيا أقصى قدر من التأثير والفعالية. لكنني لن أقدم تفاصيل أو أكشف عن نوايانا لخصومنا".
ونوه كاميرون بأنه لا يعتقد أن توريد الصواريخ المجنحة إلى أوكرانيا، سيؤدي بالضرورة إلى تصعيد الصراع. وقال: "من الممكن جدا فرض قيود على استخدام هذه الأسلحة بحيث لا تساهم بأي شكل من الأشكال في التصعيد. هذه الصواريخ يمكن أن تخدم الدفاع عن أوكرانيا. بريطانيا تثق في وعود الجانب الأوكراني فيما يتعلق باستخدام الصواريخ المنقولة إلى كييف، ولولا ذلك لما قمنا بتوريدها".
روسيا اليوم
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