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كاميرون لا يعتقد أن تسليم صواريخ Taurus لأوكرانيا سيؤدي حتما إلى تصعيد الصراع

3/9/2024 8:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، إن بلاده مستعدة لمساعدة ألمانيا في حل القضايا المتعلقة باحتمال توريد صواريخ كروز الألمانية من طراز Taurus إلى أوكرانيا.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة Sueddeutsche Zeitung: "نحن مصممون بحزم على العمل بشكل وثيق مع شركائنا الألمان في هذا الشأن وفي جميع القضايا الأخرى لمساعدة أوكرانيا".

وردا على سؤال حول هل توافق بريطانيا على تسليم صواريخ ستورم شادو إلى نظام كييف، وفي المقابل تحصل على صواريخ Taurus من ألمانيا، قال الوزير البريطاني: "نحن مستعدون لدراسة جميع الخيارات من أجل منح أوكرانيا أقصى قدر من التأثير والفعالية. لكنني لن أقدم تفاصيل أو أكشف عن نوايانا لخصومنا".
ونوه كاميرون بأنه لا يعتقد أن توريد الصواريخ المجنحة إلى أوكرانيا، سيؤدي بالضرورة إلى تصعيد الصراع. وقال: "من الممكن جدا فرض قيود على استخدام هذه الأسلحة بحيث لا تساهم بأي شكل من الأشكال في التصعيد. هذه الصواريخ يمكن أن تخدم الدفاع عن أوكرانيا. بريطانيا تثق في وعود الجانب الأوكراني فيما يتعلق باستخدام الصواريخ المنقولة إلى كييف، ولولا ذلك لما قمنا بتوريدها".

روسيا اليوم

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