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ثلاثة قتلى في تحطم مروحية للحرس الوطني الأميركي على حدود المكسيك

3/9/2024 8:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤولون عسكريون أميركيون إن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني كانت مكلفة بدورية بمحاذاة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تحطمت في ولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل جنديين وفرد من حرس الحدود الأميركي كانوا على متنها وإصابة جندي آخر.


وقال مسؤول بالجيش الأمريكي إن الهليكوبتر سقطت بالقرب من مدينة ريو جراندي بولاية تكساس نحو الساعة (20:50 بتوقيت غرينتش) أثناء القيام بعمليات ((مراقبة ورصد)) من الجو عند منطقة الحدود.


وقال الجيش إن سبب الحادث قيد التحقيق. وقال المسؤول إنه ليس لديه معلومات عن الأحوال الجوية وقت وقوع الحادث.


وتم حجب أسماء القتلى والجرحى لحين إبلاغ ذويهم.

الشرق الأوسط

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