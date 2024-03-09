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شهيد وجريحان في خان يونس بنيران الاحتلال الإسرائيلي

3/9/2024 8:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيا وأصيب اثنان بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين في شارع 5 وسط مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقت مسبق من اليوم بانتشال جثامين 4 شهداء من بلدة القرارة شمالي خان يونس بقطاع غزة استشهدوا أمس الجمعة في قصف إسرائيلي.

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