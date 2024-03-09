شهيد وجريحان في خان يونس بنيران الاحتلال الإسرائيلي

شهيد وجريحان في خان يونس بنيران الاحتلال الإسرائيلي
التاريخ
3/9/2024 8:10:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد فلسطينيا وأصيب اثنان بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين في شارع 5 وسط مدينة خان يونس بقطاع غزة.
وأفاد مراسل الجزيرة بوقت مسبق من اليوم بانتشال جثامين 4 شهداء من بلدة القرارة شمالي خان يونس بقطاع غزة استشهدوا أمس الجمعة في قصف إسرائيلي.
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