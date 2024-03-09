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بلدية الطفيلة الكبرى تباشر بإجراءات مشروعات برنامج دعم البلديات

3/9/2024 8:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، أن حزمة مشروعات خدمية واستثمارية، ستفذ خلال العام الحالي ضمن برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن، بغية تحسين وتطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأضاف خلال جولة ميدانية لفريق برنامج دعم البلديات USAID اليوم ، على عدد من المشروعات المزمع تنفيذها، أن هذه المشروعات جاءت ضمن العمل التشاركي والتكاملي مع البرنامج نحو إقامة مشاريع تنموية واستثمارية، تعتمد على الأولويات والاحتياجات من أبرزها إقامة سوق شعبي للسلع مكان موقف الباصات القديم بغية الحد من مشكلة الأزمة المرورية وسط مدينة الطفيلة والحد من انتشار بسطات الخضار والفواكه، إلى جانب تطوير وتوسعة مركز زها الثقافي في منطقة العيص وإقامة شاشة عرض إلكترونية على واجهة مبنى البلدية.


وأشار إلى أن هذه المشروعات من شأنها الإسهام في زيادة إيرادات البلدية، والنهوض بالخدمات الأساسية الخاصة لقطاع المرأة والطفولة إلى جانب حوسبة الخدمات الإدارية والمالية للبلدية، ومعالجة النفايات الصلبة، وإيجاد بيئة سليمة للاستثمار.


وأضاف خلال الجولة، بحضور رئيسة وحدة مركز زها الثقافي في الطفيلة الدكتورة تسنيم العوران، أن مشروعا رياديا لتوسعة وتطوير المركز في الطفيلة سينفذ خلال العام الحالي بتكلفة 300 ألف دينار ضمن برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن.


وبين أن البلدية تسعى إلى تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمركز نظراً لما يقدمه من حزمة برامج ترفيهية ورياضية وثقافية و تدريبية متنوعة.

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