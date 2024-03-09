ارتفاع أجور شحن اللحوم الطازجة والمبردة الواردة للأردن بمقدار دينارين للكيلو الواحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب نقيب تجار المواد الغذائية خلدون العقاد، أن اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة المستوردة متوفرة بالسوق المحلية بكميات تلبي الطلب القليل عليها بالوقت الحالي، موضحا أن ظروف الشحن العالمية تؤثر على ذلك.



وقال العقاد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كميات اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة والتي لها فترة صلاحية محددة، تصل اليوم إلى السوق المحلية بواسطة الشحن بالطائرات، جراء توقف عمليات الشحن البحري بفعل الأحداث بمنطقة البحر الأحمر.



وأضاف، أن هذه الكميات من اللحوم تصل المملكة من أسواق إفريقية والهند وأستراليا، مبينا أن أسعارها ارتفعت بالسوق المحلية جراء زيادة أجور الشحن الجوي بمقدار 3 دولارات (2.13 دينار) لكل كيلوغرام، ما زاد من التكلفة.



وبين العقاد أن اللحوم الحمراء المجمدة من مختلف الأصناف متوفرة بكميات تكفي حاجة السوق المحلية، وتصل من البرازيل والهند وإفريقيا وأستراليا، مؤكدا ان أسعار بيعها معتدلة ولم يطلها زيادة من أكثر من شهرين.



وحسب العقاد، يبلغ سعر كيلوغرام لحم الخروف الأسترالي ذبح مسلخ عمان وزن 23-26 كيلوغراما بسعر اليوم السبت، بين 6 و6.25 دينار، ووزن من 26-28 كيلوغراما 5.70 دينار، ووزن فوق 30 كيلوغراما 5.60 دينار.



وأشار إلى أن سعر بيع الخروف الروماني في مسلخ عمان وزن صغير 8.50 دينار للكيلوغرام، فيما سعر الأوزان الكبيرة منه 8.25 دينار، ووزن فوق 20 كيلوغراما بين 7.50 و8 دنانير للكيلوغرام.



وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء الطازجة (فاكيوم) او مبردة، أوضح العقاد، أن كيلوغرام لحم الخروف الأسترالي تباع في مسلخ عمان بسعر يتراوح بين 6.50 و6.75 دينار، ومثلها بالنسبة للخروف الإفريقي المستورد، فيما يتراوح سعر كيلوغرام لحم العجل الإفريقي المستورد بين 5.50 و6 دنانير، وهو نفس السعر بالنسبة للعجل البرازيلي.



وأشار إلى أن سعر كيلوغرام لحم الخروف المجمد الأسترالي (كامل) تبلغ 4.30 دينار في مسلخ عمان، و4.50 دينار للقطع منه، فيما سعر لحم الخروف النيوزلندي المجمد (كامل)، 4.75 دينار للكيلوغرام، و 5.25 دينار للكيلوغرام المقطع منه.



وبين العقاد أن سعر لحم العجل المجمد البرازيلي (كامل) يباع في مسلخ عمان بسعر 2.80 دينار للكيلوغرام، و 5 دنانير حسب القطع، فيما سعر اللحم الهندي المجمد (كامل) 2.80 دينار للكيلوغرام، و3.50 دينار إذا كان مقطع.



وذكر العقاد أن استهلاك السوق المحلية السنوي من اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة والمجمدة المستوردة سواء كانت خروفا أو عجلا يبلغ ما يقارب 5 الآف طن شهريا، يتم استيرادها من دولا عديدة من خلال 23 شركة محلية عاملة بالقطاع.