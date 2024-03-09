نقابة المهندسين تبحث تحديات فرعها في معان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، خلال لقائه رئيس فرع النقابة في محافظة معان المهندس محمد المحاميد، التحديات التي تواجه فرع النقابة في معان، لا سيما مشكلة البطالة والتدريب.



وبحسب بيان للنقابة اليوم السبت، عرض الزعبي ما تقدمه النقابة للأهل في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان غاشم، وإبادة وتجويع وتهجير، ضمن حملة "غزة معا ننصرها" التي تنظمها اللجنة العليا الإعمار في فلسطين، وتضم نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات.



وقال، خلال اللقاء الذي حضره رئيسا فرعي النقابة بالكرك المهندس وسام المجالي، والعقبة المهندس عامر الحباشنة إن الحملة جمعت 5 ملايين دولار، وأنجزت عدة مشاريع داخل غزة، منها توزيع 10 ملايين لتر من مياه الشرب بالتعاون سلطة المياه الفلسطينية، وتجهيز مواقع لإقامة مخيمات بمساحة 180 دونما بالتعاون مع بلدية رفح، وشراء 2500 خيمة إيواء و7 محطات تنقية مياه متنقلة عاملة بالطاقة الشمسية.



وأشار إلى التعاقد مع 700 مهندس من داخل القطاع؛ لحصر أضرار العدوان الغاشم، حيث جرى حصر أضرار 14 مستشفى بشكل أولي، مبينا أن اللجنة العليا للإعمار في فلسطين وقعت اتفاقية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، للتعاون في إدخال مساعدات للقطاع.



ولفت إلى حملات ينظمها صندوق المسؤولية الاجتماعية في النقابة، مثل " فزعة أهل" لترميم منازل الأسر العفيفة في المملكة، وحملة " الخير" في شهر رمضان المبارك، و" الأضاحي"، والحقيبة المدرسية وغيرها، مبينا أن النقابة ستوقع اتفاقية مع البلديات لتوفير 400 فرصة تدريب.



من جهته، استعرض المحاميد التحديات التي تواجه الفرع خاصة مشكلة البطالة، ونقص فرص التدريب، معبرا عن رغبة الفرع باستثمار قطعة أرض تجارية لدعم إيرادات صناديق النقابة.