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الإعلام الحكومي بغزة: 90% من مواطني القطاع أصبحوا نازحين

3/9/2024 8:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن 90% ؜ من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.


وأضاف المكتب في بيان أن الخسائر المباشرة بسبب العدوان الصهيوني حتى اللحظة أكثر من 30 مليار دولار، لافتا إلى أن الأضرار تشمل المنازل والمنشآت والبنى التحتية من شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.


MENAFN09032024000208011052ID1107955672

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