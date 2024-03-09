الإعلام الحكومي بغزة: 90% من مواطني القطاع أصبحوا نازحين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن 90% من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.
وأضاف المكتب في بيان أن الخسائر المباشرة بسبب العدوان الصهيوني حتى اللحظة أكثر من 30 مليار دولار، لافتا إلى أن الأضرار تشمل المنازل والمنشآت والبنى التحتية من شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.
MENAFN09032024000208011052ID1107955672
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.