الشدائد في الطفولة تزيد خطر المشاكل النفسية لاحقاً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فحص فريق بحث العلاقة بين تجارب الطفولة السلبية وخطر الإصابة بمشاكل الصحة النفسية في وقت لاحق من الحياة.ووجد الباحثون من معهد كارولينسكا بالسويد وجامعة أيسلندا أن خطر المعاناة من مرض عقلي في وقت لاحق من الحياة بين أولئك الذين يعانون من محنة كبيرة في مرحلة الطفولة يمكن تفسيره جزئياً بعوامل مشتركة بين أفراد الأسرة، مثل الوراثة والبيئة.



ووفق "ساينس دايلي"، باستخدام نوع خاص من تصميم البحث في بيانات التوأم، يمكن للباحثين تأكيد الارتباط، وإظهار علاقة واضحة بين الجرعة والاستجابة وفي نفس الوقت توسيع الصورة.



وتتيح هذه الطريق للباحثين الآن أن يظهروا أن هناك أيضاً عوامل وراثية وبيئية مهمة تلعب دوراً وتساهم في الإصابة بالأمراض العقلية.



واستخدم الباحثون 3 مجموعات مختلفة من سجل التوأم السويدي، الذي يضم أكثر من 25000 فرد.



واستجاب المشاركون لاستبيان كبير، وأجابوا عن أسئلة حول أنواع مختلفة من تجارب الطفولة السلبية بما في ذلك العنف الأسري، والإساءة العاطفية أو الإهمال، والإهمال الجسدي، والإيذاء الجسدي، وجرائم الكراهية.



بالإضافة إلى ذلك، تم الحصول على معلومات حول الاضطرابات النفسية لدى البالغين من سجل المرضى السويدي.



وتوصلت النتائج إلى أنه كلما زادت أنواع الشدائد التي يتعرض لها الأطفال في مرحلة الطفولة، زاد خطر تلقي تشخيص نفسي في وقت لاحق من الحياة.



وقالت الدكتورة هيلدا بيورك دانيلزدوتير المشرفة على البحث: "آمل أن تؤدي دراستنا إلى زيادة الوعي بظروف الطفولة كأسباب محتملة للاضطرابات النفسية في مرحلة البلوغ وكيفية معالجتها بشكل أفضل".

24