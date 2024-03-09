بوغدانوف يبحث مع النايض التسوية في ليبيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت الخارجية الروسية بأن نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، التقى في دبي مع رئيس تكتل "إحياء ليبيا" عارف النايض.وخلال اللقاء بحث الجانبان القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة للوضع في ليبيا.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية: "خلال اللقاء جرى تبادل مفصل وشامل لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الوضع المستجد في ليبيا، بما في ذلك قضايا الإعداد وإجراء الانتخابات العامة. وخلال ذلك، تم التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية مبكرة للأزمة الليبية على أساس توافق وطني للقوى السياسية وفقا لتطلعات شعب هذا البلد وبما يخدم ضمان وحدته وسلامة أراضيه وسيادة الدولة الليبية".

في بداية يونيو 2023، في مدينة بوزنيقة اتفقت اللجنة الليبية المشتركة "6+6"، التي ضمت أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، على أساس انتخابات الجمعية الوطنية الليبية، والتي ينبغي أن تتكون من مجلسين - مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذلك لانتخاب رئيس الدولة. وتقرر إجراء الانتخابات خلال 240 يوما من صدور الإطار التشريعي.

روسيا اليوم