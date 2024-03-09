آلاف المتنزهين يقصدون المناطق الطبيعية السياحية في أرياف إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حظيت المناطق الطبيعية السياحية في أرياف إربد بتوافد آلاف الزوار والمتنزهين خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما وأنها العطلة الأخيرة التي تسبق حلول شهر رمضان الفضيل.



وأسهم تنوع المواقع السياحية والطبيعة الخضراء بجذب الزوار الذين قدموا من مختلف محافظات المملكة الى جانب الزوار المقيمين من دول الخليج العربي.



وقصد المتنزهون مناطق الغابات في لواء بني كنانة ومدينة ام قيس الأثرية ، الى جانب الأغوار الشمالية التي تضم مناطق الباقورة والعدسية المتميزة ببساطها الأخضر وسدي وادي العرب وزقلاب ومنتجع حمامات الشونة المعدنية وموقع طبقة فحل الأثري ، إضافة الى مقامات الصحابة معاذ بن جبل وعامر بن أبي وقاص وشرحبيل بن حسنة .



كما قصد المتنزهون الغابات الطبيعية في لواءي الطيبة والوسطية، فيما حظي لواء الكورة بما يشكله من تنوع المنتج السياحي، بالوجهة الأولى للزوار والمتنزهين.