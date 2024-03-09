آلاف المتنزهين يقصدون المناطق الطبيعية السياحية في أرياف إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حظيت المناطق الطبيعية السياحية في أرياف إربد بتوافد آلاف الزوار والمتنزهين خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما وأنها العطلة الأخيرة التي تسبق حلول شهر رمضان الفضيل.
وأسهم تنوع المواقع السياحية والطبيعة الخضراء بجذب الزوار الذين قدموا من مختلف محافظات المملكة الى جانب الزوار المقيمين من دول الخليج العربي.
وقصد المتنزهون مناطق الغابات في لواء بني كنانة ومدينة ام قيس الأثرية ، الى جانب الأغوار الشمالية التي تضم مناطق الباقورة والعدسية المتميزة ببساطها الأخضر وسدي وادي العرب وزقلاب ومنتجع حمامات الشونة المعدنية وموقع طبقة فحل الأثري ، إضافة الى مقامات الصحابة معاذ بن جبل وعامر بن أبي وقاص وشرحبيل بن حسنة .
كما قصد المتنزهون الغابات الطبيعية في لواءي الطيبة والوسطية، فيما حظي لواء الكورة بما يشكله من تنوع المنتج السياحي، بالوجهة الأولى للزوار والمتنزهين.
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