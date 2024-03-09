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مدير الأونروا: الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها

3/9/2024 8:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها.


وأضاف لازاريني أن الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون ظروفا إنسانية غير مسبوقة مصيرهم على المحك.


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