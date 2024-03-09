مدير الأونروا: الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها

مدير الأونروا: الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها
التاريخ
3/9/2024 8:10:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها.
وأضاف لازاريني أن الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون ظروفا إنسانية غير مسبوقة مصيرهم على المحك.
MENAFN09032024000208011052ID1107955668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.