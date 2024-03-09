محافظو جنين والخليل ونابلس وأريحا والأغوار وبيت لحم وطوباس يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أدى محافظو محافظات: جنين، والخليل، ونابلس، وأريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس.
حيث أدى كمال أبو الرب اليمين القانونية أمام سيادته، محافظا لمحافظة جنين.
وأدى غسان دغلس اليمين القانونية أمام سيادته، محافظا لمحافظة نابلس.
وأدى خالد دودين اليمين القانونية أمام سيادته محافظا لمحافظة الخليل.
وأدى حسين حمايل اليمين القانونية أمام سيادته، محافظا لمحافظة أريحا والأغوار.
وأدى محمد طه حسن أبو عليا، اليمين القانونية أمام سيادته، محافظا لمحافظة بيت لحم.
وأدى أحمد محمود أسعد صالح، اليمين القانونية أمام سيادته، محافظا لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية.
وحضر مراسم أداء اليمين القانونية، مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج إسماعيل جبر، والمستشار القانوني للسيد الرئيس وائل لافي.
MENAFN09032024000205011050ID1107955667
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.