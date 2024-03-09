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محافظو جنين والخليل ونابلس وأريحا والأغوار وبيت لحم وطوباس يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس

3/9/2024 8:09:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-أدى محافظو محافظات: جنين، والخليل، ونابلس، وأريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

حيث أدى كمال أبو الرب اليمين القانونية أمام سيادته، محافظا لمحافظة جنين.

وأدى غسان دغلس اليمين القانونية أمام سيادته، محافظا لمحافظة نابلس.

وأدى خالد دودين اليمين القانونية أمام سيادته محافظا لمحافظة الخليل.

وأدى حسين حمايل اليمين القانونية أمام سيادته، محافظا لمحافظة أريحا والأغوار.

وأدى محمد طه حسن أبو عليا، اليمين القانونية أمام سيادته، محافظا لمحافظة بيت لحم.

وأدى أحمد محمود أسعد صالح، اليمين القانونية أمام سيادته، محافظا لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وحضر مراسم أداء اليمين القانونية، مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج إسماعيل جبر، والمستشار القانوني للسيد الرئيس وائل لافي.

MENAFN09032024000205011050ID1107955667

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