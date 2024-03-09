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الاحتلال اعتقل 7505 مواطنين من الضفة منذ بدء العدوان

3/9/2024 8:09:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، واليوم السبت (15) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.


وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، طوباس، رام الله، والخليل، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، بالإضافة لتدمير البنية التحتية تحديداً في محافظة طولكرم.


وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو (7505)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.


ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.

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