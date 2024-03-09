الاحتلال يستولي على جرار زراعي ومستعمرون ويطاردون الرعاة بمسافر يطا في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN-استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على جرار زراعي، وطاردت رعاة الأغنام واحتجزت عددا من المواطنين، فيما أتلف مستعمرون محاصيل زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفات مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يقل 7 أفراد من قرية جنبا بمسافر يطا، واحتجزتهم في معسكر الدقيقة لعدة ساعات.

كما أطلق مستعمرون أغنامهم في مساحات واسعة من محاصيل المواطنين الزراعية بالقرب من قرية الفخيت، وطاردوا رعاة الأغنام في شعب البطم والجوايا، ومنعوهم من الدخول الى أراضيهم لرعي أغنامهم.