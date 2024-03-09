مجلة استثمارات الإماراتية تكرم 50 شخصية قيادية في المنطقة

أعلنت مجلة استثمارات الإماراتية تكريم 50 شخصية قيادية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم الأربعاء، وذلك خلال حفل الدورة السابعة لجوائز المجلة لأفضل قيادات الأعمال إلهاماً في ممارسات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 وذلك تحت رعاية وحضور الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوية والعربية والإماراتية للمبارزة، بفندق اتلانتس نخلة دبي بحضور 12 شخصية رفيعة المستوى من شيوخ الإمارات وقطر والسعودية فضلاً عن كبار الشخصيات والمسؤولين و الإعلاميين وسفراء الدول وممثلي البعثات الأجنبية.

الإمارات أيقونة الريادة





وانطلق حفل جوائز المجلة لهذا العام تحت شعار «الإمارات أيقونة الريادة» مسارات وجسور الإبداع «حيث تضمنت جوائز المجلة تكريم 3 قوائم وفقاً لعدد 15 معياراً رئيسياً و45 فرعياً مع إجراء العديد من الاستبيانات والمسوحات الاستقصائية عبر قنوات التعاون مع العديد من المؤسسات البارزة في ترشيح أبرز قيادات الأعمال.

الإمارات.. قصة الإلهام



وقد افتتح الخبير الاقتصادي والإعلامي العربي محمد شمس الدين رئيس ومؤسس مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية ومنتدى المستقبل للاستثمارات العربية» FF2020AI«، الحفل بكلمة توجه فيها بالشكر للشيخ سالم بن سلطان القاسمي راعي الحفل، كما رحب فيها بشيوخ الإمارات والضيوف من كافة دول الشرق الأوسط مؤكداً أن انطلاق حفل هذا العام تحت شعار (( الإمارات.. أيقونة الريادة.. أفضل قيادات الأعمال إلهاماً في الشرق الأوسط )) يتأتي ضمن فلسفة ورؤية ومنجزات دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل فلسفة ورؤية قيادتها الرشيدة حفظهم الله تعالى بخلق البيئة المواتية لمسارات الإلهام في ممارسات الأعمال حتى باتت دولة الإمارات بفضل تلك البيئة الخلاقة بوتقة تستقطب أفضل الكفاءات العالمية في مختلف التخصصات.

الشخصيات المرشحة والقوائم



وقد شهد الحفل الذي بث مقتطفات منه تلفزيون دبي وتلفزيون المشهد وغيرها من القنوات الأخرى إعلان تكريم 3 قوائم القائمة الأولى هي أفضل قادة الأعمال والشخصيات الاستثنائية الملهمة، حيث تم تكريم كل من الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوية والعربية والإماراتية للمبارزة بمنحه »الوسام الماسي«(( الشخصية العربية الملهمة للأجيال المقبلة في قطاع الاستثمارات البيئية للعام 2023 )) كما منحت إدارة المجلة الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مؤسسة الليوان للثقافة والفنون بإمارة أبوظبي»الوسام الماسي «(( للمرأة العربية الملهمة في مجال الثقافة والفنون وتوثيق التراث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، حيث تسلم الوسام بالنيابة عنها الشيخة ميثاء بنت خليفة بن محمد آل نهيان.

دعم أصحاب الهمم





كما منحت المجلة الشيخة مريم بنت محمد بن أحمد آل مكتوم من إمارة دبي» الوسام الماسي «، (( المرأة العربية الملهمة في دعم أصحاب الهمم ومبادرات الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، كما حصدت الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي من إمارة الشارقة جائزة» الوسام الماسي «لـ(( أفضل بصمة للمرأة في الارتقاء بقطاع طب النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، ومن أم القيوين حصد الشيخ علي المعلا، رئيس ومؤسس شركة آردِكو على»وسام«((الشخصية الملهمة في تطوير مفاهيم الفن التشكيلي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، ومنح شركة آردِكو»لقب«(( المجموعة الأكثر إبداعاً في استثمارات صناعة الديكور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

مبادرات إنسانية سعودية



ومن المملكة العربية السعودية حصد رجل الأعمال السعودي، الشيخ الدكتور عبد الله علي السيهاتي على» وسام «(( الشخصية الملهمة في الارتقاء بجسور المسؤولية المجتمعية ودعم الاستثمارات الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))

تكريم دبلوماسي





وعلى صعيد الدبلوماسية العربية منحت إدارة مجلة استثمارات الإماراتية فؤاد شهاب دندن سفير جمهورية لبنان لدى - دولة الإمارات على» وسام «(( أفضل إنجاز دبلوماسي في تعزيز العلاقات الاستثمارية الإماراتية اللبنانية للعام 2023 ))،

قطاع الموانئ والنقل البحري





وحصل سيف محمد خلفان المزروعي، الرئيس التنفيذي قطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، على»وسام «(( الشخصية الملهمة في الارتقاء بمسارات إدارة قطاع الموانئ البحرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) وكذلك منحت لجنة الجوائز بإدارة المجلة يونس حاج خوري وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات على»وسام«(( فارس الإنجاز في تطوير قطاع المؤسسات المالية الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) كما حصل أحمد عيسى حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة الخليج البحرية»جي إي أم «على» وسام «(( الشخصية الملهمة في الارتقاء بمسارات قطاع النقل البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

قطاع الاتصالات



وفي قطاع الاتصالات منحت لجنة الجوائز بمجلة استثمارات الإماراتية المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات e& على»وسام «(( الشخصية الملهمة في استشراف مستقبل قطاع الاتصالات العالمي للعام 2023 )) أيضاً حصل الدكتورأحمد بن علي النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي مجموعة e& على» وسام «(( الشخصية الملهمة في دعم قنوات الاتصال المؤسسي2023 في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام2023 ))

قطاع المناطق الحرة



ومن إمارة الفجيرة حصل شريف حبيب العوضي، مدير عام المنطقة الحرة - حكومة إمارة الفجيرة على»وسام«(( الشخصية الملهمة في قطاع المناطق الحرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) & ومنح المنطقة الحرة بإمارة الفجيرة»جائزة«(( المنطقة الحرة الأكثر دعماً للقطاع اللوجستي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) كما حصد الأستاذ عبد الواحد جمعة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات - مؤسسة دبي للإعلام، على»جائزة «(( أفضل مسيرة مهنية في قطاع تسويق العلامات التجارية وتشييد جسور الشراكات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

ملتقى الاستثمار السنوي

وعلى صعيد الملتقيات العالمية حصل رجل الأعمال الإماراتي، داود الشيزاوي رئيس مؤسسة AIM العالمية على» وسام «(( الشخصية الأكثر إلهاماً في تطوير ملتقيات الاستثمار العالمية للعام 2023 )) حيث تشرف شركة الشيزاوي وتنظم ملتقى الاستثمار العالمي السنوي.

استثمارات وصناعات الغذاء

وعلى صعيد الصناعات الغذائية ومن لبنان حصد الدكتور سعد الدين منيمنه، رئيس ومؤسس مجموعة أكسس جروب الدولية القابضة في» تركيا – الإمارات – جورجيا «على جائزة الشخصية الملهمة في قطاع استثمارات الصناعات الغذائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023»، & ومنح شركة ( Access Group International ) ( جائزة ) ( المجموعة الأكثر دعماً للحلول المتكاملة في قطاع الصناعات الغذائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ).



أيضاً وفي قطاع الصناعات الغذائية حصل رجل الأعمال الجزائري الحاج بوزيان رشيد، رئيس ومؤسس مجموعة الصباح للصناعات الغذائية والتي تعد أكبر مجموعة في شمال إفريقيا تستثمر في أوروبا في قطاع الصناعات الغذائية على «وسام» (( شخصية الأعمال العربية الأكثر إلهاماً لمستقبل الاستثمارات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

منجزات طبية عالمية

وفي قطاع الطب منحت مجلة استثمارات الإماراتية بروفوسير جراحة العمود الفقري العالمي، الدكتور هاني عبد الجواد «الوسام الماسي»(( الشخصية الطبية العربية الأكثر إلهاماً لأطباء جراحة العمود الفقري في العالم للعام 2023 ))، وذلك بعد نجاحه العالمي في إجراء جراحة معقدة لفتاة إماراتية.

المياه والبنية التحتية



كما منحت إدارة المجلة الدكتور محمد داود، خبير المياه العالمي مستشار أول للموارد المائية – هيئة البيئة بإمارة أبوظبي «وسام» (( الشخصية الملهمة في علوم الموارد الطبيعية والمياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) وفي قطاع الطرق والنقل منحت المجلة المهندس أحمد عابد أبو الروس، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري في مصر «وسام» (( الشخصية التنفيذية الملهمة في تطوير مشاريع الطرق الوطنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

مبادرة «أنت أجمل الإنسانية»

وتقديراً لإنجازاته ومبادرته العالمية الجاري إطلاقها مبادرة «أنت الأجمل الإنسانية» حصل الدكتور باسم الحلبي استشاري جراحة التجميل بفنزويلا والإمارات على جائزة «رائد جراحة التجميل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023»، عن مبادرته أنت الأجمل الإنسانية.



وفي قطاع الهندسة الإنشائية حصد الدكتور عبد الرحيم صابوني، على «وسام» (( الشخصية الأكثر إلهاماً في قطاع الهندسة والبناء والتشييد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) و «جائزة» (( الشخصية الأكثر إلهاماً في قطاع التعليم الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) وعلى صعيد الدعم التطوعي للمجتمعات حصل المهندس شهاب الحوسني، نائب رئيس فريق شكراً لعطائك التطوعي بدولة الإمارات على «جائزة» (( أفضل شخصية في دعم العمل التطوعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).



تكريم المسيرة والمسار







وعرفاناً بدور السفراء وقادة الأعمال الأوائل في دعم مسيرة التنمية في الإمارات فقد تم تكريم من حققوا بصمات سابقة من ضمنهم وسمير الأطرش سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سمير الأطرش سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة «الوسام الماسي» (( الإنجاز الريادي الرفيع في دعم مسيرة العلاقات الاستثمارية الإماراتية الفنزويلية للعام 2023 )) كما تم تكريم المهندس عقيل عبد الله بن ماضي الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإنشاءات البترولية سابقاً بإمارة أبوظبي ومنحه وسام فارس الإنجاز في مسيرة تطوير القطاع النفطي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، وكذلك منحه جائزة «قيادة الأعمال الإماراتية الأكثر إلهاماً في الإدارة التنفيذية لـ»الإنشاءات «البترولية الوطنية ودرع الرعيل الأول الأكثر تأثيراً في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تكريم المهندس عثمان سلطان الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة»دو«ومنحه وسام الشخصية الأكثر أسهاماً في دعم مسارات تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أفضل الشخصيات النسائية إبداعاً



فيما تضمنت القائمة الثانية، وهي أفضل الشخصيات النسائية الإبداعية في الشرق الأوسط تكريم كل من حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة ومنحها»وسام «(( أفضل مسيرة للمرأة العربية في الارتقاء بالممارسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) ومنح مجموعة عمل الإمارات للبيئة»جائزة المؤسسة الأكثر تأثيراً في البناء البيئي المستدام في الدول العربية للعام 2023 ))، فضلاً عن منح الدكتورة أمل الهدابي، رئيسة مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، «وسام»، الشخصية الملهمة في مسيرة إنجازات المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ) ومنح إلهام آل ربيعة مديرة المسؤولية المجتمعية - مجموعة موانئ أبوظبي «وسام» (( الشخصية النسائية القيادية الملهمة في دعم مسيرة المسؤولية المجتمعية والاستدامة للمؤسسات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) ومنح السفيرة جؤان أبو هنطش الممثل والمستشار الدائم في الأمم المتحدة ( جنيف & نيويورك & النمسا ) «وسام» (( التمثيل المشرف للمرأة العربية في المنظمات الدولية في منطقة الشرق الأوسط للعام 2023 )) و«جائزة» (( الشخصية النسائية الأكثر تأثيراً في الدعم المجتمعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))

تكريم هولندي مغربي





ومن هولندا منحت المجلة سيدة الأعمال الهولندية المغربية أحلام الغرباوي«وسام» (( أفضل إنجاز للمرأة في دعم الشراكات الاستثمارية الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) و «جائزة» (( الشخصية الملهمة في تعزيز مسارات التواصل الدولي والحضاري في الدول العربية للعام 2023 )) وضمن القطاع الحكومي الإماراتي منحت مجلة استثمارات للدكتورة فاطمة عبد الله علي راشد الجنيبي - دائرة التمكين الحكومي بإمارة أبوظبي «وسام»(( الشخصية الإماراتية الملهمة في ريادة التميز والارتقاء بدور المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) كما حصدت الأستاذة سميرة سليمان سفيرة النوايا الحسنة وسفيرة السلام والمدير العام لمؤسسة بصمة للخدمات الإعلامية «جائزة» (( أفضل إسهام للمرأة في التأثير المجتمعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

مبادرة إلهام الإلكترونية





وأيضاً حصلت الأستاذة شريفة مبارك المرزوقي على «جائزة» (( أفضل مبادرة نسائية في دعم المرأة الإماراتية للعام 2023 )) وهي مبادرة «إلهام» الإلكترونية لدعم إسهامات المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الوطنية )) وبالشراكة مع مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية، كما حصلت السفيرة نهى أبريق العبادي بالمؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام على «جائزة الشخصية النسائية الملهمة في تعزيز الدعم المجتمعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023».

قطاع الهندسة المعمارية

وفي قطاع الهندسة المعمارية حصدت المهندسة دانا السنيح «جائزة» ((الشخصية النسائية الملهمة في التصميم الداخلي وفنون الديكور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) من خلال تصميم أول مركز طبي في العالم مرصع بجداريات من الذهب الخالص في إمارة دبي، عيادة الدكتور باسم الحلبي



القيادات الإعلامية



كما تضمنت القائمة الثالثة لجوائز مجلة استثمارات الإماراتية للعام 2023 لأفضل القيادات الإعلامية إلهاماً في الشرق الأوسط، تكريم كل من الأستاذة سارة الجرمن، رئيسة القنوات العامة مؤسسة دبي للإعلام «وسام» حيث تم منحها وسام (( أفضل إنجاز للمرأة في إدارة مؤسسات الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) & ومنح «مؤسسة دبي للإعلام»جائزة«(( أفضل كيان إعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطويراً للمحتوى المرئي للعام 2023 )) ومنح تلفزيون دبي» درع «(( القناة الفضائية الأكثر إبداعاً في الرسالة الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )).

تكريمات إعلامية خليجية وعربية



ومن دولة قطر الشقيقة منحت إدارة المجلة الشيخ فالح بن غانم آل ثاني، نائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب رئيس مجلس إدارة شركة تذكار للإنتاج الفني» وسام «(( الشخصية الملهمة في الارتقاء بمسيرة ومحتوى الإنتاج الإعلامي الهادف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، ومن مصر منحت إدارة المجلة الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف المناوي بصحيفة المصري اليوم»وسام«(( الشخصية الإعلامية الملهمة في الصحافة المكتوبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، و»جائزة«(( أفضل كاتب مقال سياسي في الدول العربية للعام 2023 )) ومن لبنان منحت مجلة استثمارات الإماراتي الإعلامي العربي طوني خليفة، بقناة المشهد الفضائية»وسام«(( أفضل محاور إعلامي عربي للعام 2023 )) وكذلك منح الإعلامي العربي روبير النخل بقناة سكاي نيوز عربية»وسام«(( الشخصية الملهمة والمتمرسة في الإعلام السياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) ومن مصر أيضاً حصد الإعلامي العربي الأستاذ نشأت الديهي، قناة TEN الفضائية، على»وسام«(( أفضل شخصية إعلامية تنفيذية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )) &»جائزة«(( الشخصية الإعلامية الأكثر دعماً لمسارات الاستقرار المجتمعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) & ومنح قناة“Ten”»درع«((المؤسسة الإعلامية الأكثر ريادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023)) الإعلامي العربي عمرو عبد الحميد، قناة الغد الإماراتية» جائزة «(( أفضل شخصية حوارية في مسارات الإعلام الهادف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 ))، وكذلك الإعلامية المصرية لبنى عسل» وسام (( الشخصية الإعلامية الملهمة في الارتقاء بمسارات الحوار الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2024 )) كما تم منح الإعلامي الرياضي العربي الأستاذ لطفي الزعبي جائزة أفضل شخصية ملهمة في الإعلام الرياضي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023.

الاستشارات الإعلامية والإعلام الاقتصادي





ومن سوريا حصل المستشار الإعلامي الدكتور محمد عصام محو على «وسام»(( أفضل شخصية ملهمة في الارتقاء بقنوات الإعلام المجتمعي والإنساني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) ومن السودان حصل الإعلامي العربي الطيب عبد الماجد، كبير المذيعين - قناة سي إن بي سي عربية، على «وسام» (( أفضل شخصية ملهمة في الإعلام الاقتصادي المرئي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023«كما حصدت الإعلامية العربية منال الخطيب تلفزيون دبي والمدربة الدولية - مقر الأمم المتحدة بجنيف»جائزة «(( الشخصية الملهمة في الارتقاء بدور المرأة في الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 )) ومن المملكة الأردنية الهاشمية فاز الإعلامي العربي والصحفي التلفزيوني الأستاذ مهند الخطيب بـ( وسام ) (( أفضل شخصية ملهمة في مسارات الإعلام السياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 والإعلامية العربية))

رعايات مؤسسية



وقد حظي حفل الدورة السابعة لجوائز مجلة استثمارات الإماراتية هذا العام برعاية مؤسسية من جهات إماراتية مرموقة في صدارتها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.. ومؤسسة دبي للإعلام، ودائرة الطيران المدني بإمارة رأس الخيمة وغيرها من الجهات والمؤسسات الأخرى الإماراتية والعربية مع استضافة وفود قادة أعمال ومستثمرين من هولندا وفرنسا والجزائر وكندا. بالأخص مع تحول الحفل لمنصة إماراتية عربية وعالمية للاحتفاء بقادة الأعمال والتعريف بمنجزاتهم وخلق قنوات تواصل بين بعضهم البعض.

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