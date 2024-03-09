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مورينيو: الزمالك لم يستحق الخسارة والأهلي عرف كيف يخطف الفوز في اللحظات الحاسمة

3/9/2024 8:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتبر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن الزمالك لم يكن يستحق الخسارة أمام الأهلي 0-2 في نهائي كأس مصر لكنه شدد في نفس الوقت على أن "الأحمر" عرف كيف يخطف الفوز في اللحظات الحاسمة.

وأوضح مورينيو الذي تواجد في ملعب المباراة في العاصمة السعودية الرياض، خلال تحليله للقاء، أنه من الصعب الحديث عن عدالة النتيجة، حيث أن الفرق الكبيرة لديها شيء سحري واستثنائي، هناك من يطلق عليه الحظ أو الخبرة.

وأضاف: "الفرق الكبيرة عندما تصل للحظات الحاسمة تخرج بالانتصار، والأهلي لم يجازف كثيرا، كما أن الزمالك لعب مباراة كبيرة، ونافس بكل قوة حتى النهاية".

وتابع مورينيو: "الزمالك لعب مباراة كبيرة وقدم أداء جيدا وكان هناك تنافس قوي، سيعودون وهم في حالة حزن، لكن عليهم أن يفتخروا بما قدموه".

وواصل مدرب ريال مدريد وتشيلسي وروما السابق: "الأهلي كسب لقبا إضافيا إلى سجله التاريخي العظيم، في أمسية كبيرة للكرة المصرية".

وأتم: "الزمالك لا يستحق الخسارة من وجهة نظري، ومن الصعب علي أن أحدد من يستحق الفوز، ولكن من يسجل هو الذي يفوز".

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