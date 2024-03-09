مورينيو: الزمالك لم يستحق الخسارة والأهلي عرف كيف يخطف الفوز في اللحظات الحاسمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتبر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن الزمالك لم يكن يستحق الخسارة أمام الأهلي 0-2 في نهائي كأس مصر لكنه شدد في نفس الوقت على أن "الأحمر" عرف كيف يخطف الفوز في اللحظات الحاسمة.
وأوضح مورينيو الذي تواجد في ملعب المباراة في العاصمة السعودية الرياض، خلال تحليله للقاء، أنه من الصعب الحديث عن عدالة النتيجة، حيث أن الفرق الكبيرة لديها شيء سحري واستثنائي، هناك من يطلق عليه الحظ أو الخبرة.
وأضاف: "الفرق الكبيرة عندما تصل للحظات الحاسمة تخرج بالانتصار، والأهلي لم يجازف كثيرا، كما أن الزمالك لعب مباراة كبيرة، ونافس بكل قوة حتى النهاية".
وتابع مورينيو: "الزمالك لعب مباراة كبيرة وقدم أداء جيدا وكان هناك تنافس قوي، سيعودون وهم في حالة حزن، لكن عليهم أن يفتخروا بما قدموه".
وواصل مدرب ريال مدريد وتشيلسي وروما السابق: "الأهلي كسب لقبا إضافيا إلى سجله التاريخي العظيم، في أمسية كبيرة للكرة المصرية".
وأتم: "الزمالك لا يستحق الخسارة من وجهة نظري، ومن الصعب علي أن أحدد من يستحق الفوز، ولكن من يسجل هو الذي يفوز".
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