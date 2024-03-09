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نيجيريا تستنفر قواتها للعثور على 250 تلميذاً اختطفهم مسلحون

3/9/2024 8:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أمر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، اليوم ، بنشر قوات الأمن للعثور على أكثر من 250 تلميذاً اختطفهم مسلحون خلال هجوم على مدرسة في شمال غربي نيجيريا ،في إحدى أكبر عمليات الخطف في البلاد خلال ثلاث سنوات.

وتُعد عملية الخطف التي وقعت، الخميس، في ولاية كادونا، الثانية خلال أسبوع في الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في القارة الأفريقية. وتشن عصابات إجرامية مسلّحة هجمات في قرى ومدارس وعلى الطرق السريعة في نيجيريا، بهدف اختطاف أشخاص للحصول على فدية.

ونقل عن معلم وعدد من سكان المنطقة قولهم إن 250 تلميذاً على الأقل، وربما 280، اختُطفوا.

وأكدت السلطات المحلية في ولاية كادونا عملية الخطف التي وقعت في مدرسة "كوريغا"، لكنها لم تحدد عدد التلاميذ المختطفين الذي يتم تقييمه حالياً. وقال سكان إن شخصاً واحداً على الأقل قُتل في الهجوم.

وجاءت عملية الخطف هذه بعد أيام على خطف أكثر من مئة امرأة وطفل الأسبوع الماضي في مخيم للنازحين في ولاية بورنو - شمال غرب- على يد مسلحين .

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