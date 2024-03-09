الاتحاد السعودي ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي يوقعان عقد رعاية كأس السوبر السعودي 2024

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلًا بشركة الوسائل SMC بصفتها شريكه التسويقي والإعلاني الحصري، عقد رعاية مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتكون بموجبه شريكًا رسميًا لاستضافة كأس السوبر السعودي لعام 2024.

وتضمنت أهم مزايا الرعاية إقامة البطولة في أبوظبي ، وذلك خلال الفترة من 8-11 أبريل المقبل بمشاركة أندية الاتحاد والنصر والهلال والوحدة.

وستنطلق مباريات الدور نصف النهائي يوم 8 أبريل في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، بمواجهة الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان، تليها مباراة الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية بتاريخ 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.

واعتبارًا من النسخة المقبلة في أبوظبي، سوف تحمل بطولة كأس السوبر السعودي هوية جديدة سيتم إطلاقها قريبًا، وهي تعزز مظهر العلامة التجارية للبطولة وفرص الرعاية والتسويق.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل أن اتفاق الرعاية مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يأتي امتدادًا للتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال كرة القدم وتعزيز جوانب الرعاية بما يحقق التطلعات المشتركة في دعم تبادل وتطوير الخبرات بما يتعلّق بالفعاليات الرياضية.

وأضاف المسحل: "مثل هذه الرعايات تعد فرصة للتعريف بالثقافة السعودية من خلال كرة القدم واستقطاب شرائح جديدة من الجمهور إلى المنافسات المحلية في المملكة وتحفيزهم على زيارة المملكة وزيادة حضور الجمهور الدولي، وهو ما يساهم في خلق أسواق جديدة ويدعم بالتالي جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لنمو وتطور اللعبة".

من جانبه، قال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "نتطلع إلى الترحيب بمشجعي كرة القدم من جميع أرجاء المنطقة والعالم في أبوظبي المدينة المضيفة لكأس السوبر السعودي 2024 وتعد هذه البطولة الإضافة الأحدث إلى أجندة فعاليات الإمارة الرياضية لهذا العام بما يُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للأنشطة والبطولات الرياضية، ونؤكد في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مواصلة الاستثمار في تطوير قطاع الرياضة، وتكثيف الفعاليات والبرامج الرياضية والتدريبية لإلهام الأجيال الجديدة من أبطال المستقبل وتوفير منصة مثالية لهم للتنافس والإبداع".

وتعليقاً على عقد الرعاية، قال محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل SMC: "تعمل شركتنا باستمرار على توفير أفضل الشراكات والمنتجات الإعلانية وحقوق الرعاية انطلاقاً مما تحظى به من معايير وكوادر مهنية ووسائل إعلانية احترافية لدعم توجهات وأهداف الاتحاد السعودي بالوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء والجمهور في ظل التطور والنمو الذي يشهده قطاع الرياضة، وذلك عبر إيجاد فرص استثمارية بعوائد مالية كبيرة تصب في مصلحة جميع عناصر اللعبة."

الجدير بالذكر أنّه مع التركيز على الاستثمار في مجالي التسويق والسياحة الرياضية، فإنّ عقد الرعاية يهدف إلى نقل صورة مشرقة عن مستقبل الرياضة السعودية والتطور الذي تم تحقيقه في هذا المجال، الأمر الذي يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الشأن الرياضي، كما تعكس هذه الخطوة ما تحظى به الكرة السعودية من فرص استثمارية نتيجة تطورها المتسارع، إذ أصبحت محط أنظار العالم مع وجود أبرز النجوم العالميين فيها.

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