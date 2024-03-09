شرطة رأس الخيمة تغلق طريق وادي شوكة

كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن إغلاق طريق وادي شوكة في المناطق الجنوبية للإمارة، نتيجة لارتفاع جريان مياه الأودية على الطريق الرئيسي والمؤدي لمنطقة وادي شوكة، لضمان سلامة قائدي المركبات والمرافقين لهم، حيث تم انتشار دوريات الشرطة في جميع طرق الإمارة والمناطق الجبلية لضمان سرعة تقديم عمليات الدعم والمساندة والحفاظ على سلامة قائدي المركبات، مشيرة إلى أن بعض الطرق شهدت انجرافات نتيجة لسرعة جريان مياه الأمطار، حيث تم تأمينها بالتعاون مع فرق الطوارئ التابعة للجهات المختصة للبدء في عمليات الصيانة.

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