كأس زايد بن منصور.. الفارسة نورة القبيسي تحرز لقب الإسطبلات الخاصة للقدرة



أحرزت الفارسة نورة حمد القبيسي لقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، للاسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 160 فارساً وفارسة.

وأقيم السباق في اليوم الثاني لفعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اليوم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وتضمن المهرجان 3 سباقات انطلقت أمس بسباق السيدات، وتختتم غداً بإقامة السباق المفتوح لمسافة 120 كلم.

وتوجت البطلة بلقب السباق على صهوة "كن بيرلي ميلين ريانت"، لاسطبلات ماب مسجلة 3.24.17 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.37 كلم/ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ماسة عدنان على صهوة "لاكي بوي دو جوقانت" لاسطبلات إنجاز، محققة 3.25.02 ساعة، وثالثاً الفارس ذياب عبدالله البلوشي على صهوة "جولديكا فولي" لاسطبلات الكمدة محققاً 3.29.01 ساعة.

وتميز السباق بالقوة في جميع مراحله وصولاً إلى المركز الأول وسط أجواء جيدة كانت محفزة للفرسان لزيادة سرعة الخيول، والتقدم أكثر نحو المراكز الأولى والتي حسمتها البطلة نورة بجدارة بعد حلولها وصيفة في المرحلة الأولى، ثم تصدرت الثانية، وعادت للوصافة في الثالثة، قبل أن تتقدم بخطوات ثابتة إلى الصدارة في المرحلة الأخيرة حتى نهاية السباق.



توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبدالرحمن الرميثي مشرف عام القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.



ويختتم المهرجان غداً بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، وتبلغ المرحلة الأولى باللون الأزرق 40 كلم، والثانية باللون الأصفر 35 كلم، ثم المرحلة الثالثة باللون الأحمر 25 كلم، والأخيرة باللون الأبيض 20 كيلومتراً.

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