آخر مستجدات المنخفض الجوي ومدى تأثيره على الدولة

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث استمرار جهود فريق التقييم المشترك في متابعة مستجدات المنخفض الجوي ومدى تأثيره على الدولة من خلال عقد سلسلة من اجتماعات فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وهذه آخر المستجدات:



الجهود التكاملية المشتركة لمواجهة مختلف التحديات بما يساعد على تقليل الأضرار وضمان سلامة الجميع

-تأمين مناطق الأودية ومجاري السيول، للحد من المخاطر وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

-تنظيم حركة السير والمرور لتجنب الاختناقات المرورية وتسهيل حركة مركبات الإسعاف والطوارئ والخدمات الأساسية.

-ضمان سلامة السدود وكفاءة عملها في تخزين المياه منها فتح بوابات السدود وتفريغ المياه لتخفيف الضغط عليها وتهيأتها لاستيعاب كميات جديدة من مياه الأمطار.



-

الأمطار الحالية تتركز على الجزر والسواحل والمناطق الشمالية بين الغزيرة والمتوسطة من المتوقع أن يستمر تدفق السحب من الغرب إلى الشرق يتخللها سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة خلال نهار اليوم السبت.

-حدة الحالة ستخف تدريجيا بدءا من مساء اليوم السبت وتنحصر نهار الغد على شرق وشمال الدولة وتنتهي الحالة الجوية مساء يوم الأحد .

-مواصلة تفعيل خطط استمرارية الأعمال.



-تقييم الحالة الجوية عن كثب.

وشكرت الهيئة الجمهور الكريم على مدى التزامهم بالمسؤولية المجتمعية مؤكدة على ضرورة استمرار التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز