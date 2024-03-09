واقعة مؤسفة في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية (فيديو)

شهد نهائي كأس مصر بين الأهلي وغريمه الزمالك، واقعة مؤسفة في المباراة التي احتضنها ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة.

وعرفت المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، حضورا جماهيريا غفيرا ومميزا، إلا أن بعض المشجعين قاموا بأعمال تخريبية أفسدت الحفل والاحتفالات في المدرجات.

ونشر أحد المستخدمين فيديو للكراسي المحطمة في ملعب "الأول بارك"، وفقاً لروسيا اليوم، وكتب: "لسلوك التخريبي الذي حدث بالأمس في الأول بارك سبق وأن حدث في جدة وفي كل مرة.. العبث وتكسير الكراسي يشمل كراسي متجاورة وفي منطقة واحدة معنى ذلك أن هنالك فئة معينة من الجمهور المصري هي المسؤولة عن تكسير الكراسي وربما عبثت في دورات المياه أو باقي المرافق.. عدسات المصور صورت فقط مساحة محدودة بالتأكيد هنالك عبث في مناطق أخرى من الملعب. من أمن العقوبة أساء الأدب. عموما نشكر الجمهور المصري الواعي والمثقف كرويا وحضاريا ونرحب بهم دوما في بلدهم الثاني (السعودية)".

وكتب معلق آخر ممتعضا: "كارثة، ملعب الأول بارك يتعرض للتكسير والتحطيم والله عيب تكسير الكرسي ماراح يعطيك المباراة، تكسير الكراسي ماراح تعطيك بطولة الله يعين".

أما معلق ثالث فطالب بمعاقبة المتورطين في هذه الأعمال التخريبية، حيث كتب: "في العزايم اللي فيها أطفال مزعجين يتم تخبئة التحف، والتماثيل، واللوحات وتقفيل الغرف، وغيرها أمامنا خياران: إما ربط رقم المقعد بالتذكرة وربطها برقم الإقامة (في السعودية)، أو تفكيك كل الكراسي وتجليسهم على الدرج الاسمنتي!".





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز