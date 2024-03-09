الإمارات ومصر تنفذان سادس إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة ضمن عملية «طيور الخير»

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

قام بتنفيذ عملية الإسقاط السادسة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر طائرات حملت على متنها 62 طناً من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 293 طناً من المساعدات الإنسانية و الإغاثية.



وتأتي عملية "طيور الخير " ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" والتي انطلقت بتاريخ 2023/11/5 بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. حيث بلغ إجمالي أعداد الطائرات المرسلة ضمن الجسر الجوي لعملية الفارس الشهم/ 3،

180 طائرة وسفينتين للنقل البحري بإجمالي حمولة بلغت

16149 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية

وقد أقامت دولة الإمارات من خلال عملية الفارس الشهم/3

6 محطات لتحلية المياه تنتج مليونا و200 ألف غالون يومياً يجري ضخها إلى القطاع، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.



كما أقامت الدولة مستشفيين ميدانين، الأول في جنوب قطاع غزة بإشراف فريق طبي إماراتي بسعة 200 سرير ويضم أكثر من 100 من الأطباء والممرضين وصيادلة وفنيي مختبر، حيث استقبل المستشفى الميداني في قطاع غزة حوالي 8798 حالة

تم علاجها منذ افتتاحه في 2 ديسمبر 2023 ،والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش يضم 100 سرير باشر في 26 فبراير 2024 تقديم الخدمات الطبية... كما وفرت الدولة خدمة ستارلينك لتقديم الاستشارات الطبية العاجلة في المستشفى الميداني في غزة من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وتجسد "طيور الخير " التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها.

وتعكس هذه اللفتة الإنسانية الكريمة تصميم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين وتحديهما للصعاب في سبيل التخفيف من معاناتهم اليومية.





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