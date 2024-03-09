مستوطنون يحطمون شواهد قبور بمقبرة قرب المسجد الأقصى

مستوطنون يحطمون شواهد قبور بمقبرة قرب المسجد الأقصى
التاريخ
3/9/2024 7:07:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-حطم مستوطنون إسرائيليون شواهد قبور في مقبرة باب الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.
وأظهر مقطع فيديو نشره المركز الإعلام الفلسطيني في منصة إكس الأضرار التي لحقت بالمقبرة بعد اعتداء المستوطنين على القبور وتحطيم شواهدها.
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