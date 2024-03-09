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السيسي: نحرص على أن يظل معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة لإدخال المساعدات إلى القطاع

3/9/2024 7:07:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN-قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر حريصة على أن يظل معبر رفح مفتوحا على مدار 24 ساعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح السيسي أن السلطات المصرية لجأت لإسقاط المساعدات على قطاع غزة جوا بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات إدخال تلك المساعدات برا.

وقال إن الدراسات تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 90 مليار دولار أميركي.

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