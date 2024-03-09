السيسي: نحرص على أن يظل معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة لإدخال المساعدات إلى القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN-قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر حريصة على أن يظل معبر رفح مفتوحا على مدار 24 ساعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح السيسي أن السلطات المصرية لجأت لإسقاط المساعدات على قطاع غزة جوا بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات إدخال تلك المساعدات برا.
وقال إن الدراسات تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 90 مليار دولار أميركي.
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