السيسي: حريصون على بقاء معبر رفح مفتوحا لإدخال المساعدات

السيسي: حريصون على بقاء معبر رفح مفتوحا لإدخال المساعدات
التاريخ
3/9/2024 7:07:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر حريصة على أن يظل معبر رفح مفتوحا على مدى 24 ساعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعدم إغلاقه على الإطلاق.
وأوضح السيسي أن السلطات المصرية لجأت لإسقاط المساعدات على قطاع غزة جوا بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات إدخال تلك المساعدات برا.
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