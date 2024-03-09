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السيسي: حريصون على بقاء معبر رفح مفتوحا لإدخال المساعدات

3/9/2024 7:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر حريصة على أن يظل معبر رفح مفتوحا على مدى 24 ساعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعدم إغلاقه على الإطلاق.


وأوضح السيسي أن السلطات المصرية لجأت لإسقاط المساعدات على قطاع غزة جوا بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات إدخال تلك المساعدات برا.


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