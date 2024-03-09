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الجيش الفرنسي يعلن تدمير 4 مسيرات حوثية بخليج عدن

3/9/2024 7:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الفرنسي أن قواته دمرت 4 طائرات مسيرة للحوثيين كانت متجهة نحو البعثة البحرية الأوروبية في خليج عدن.


وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق اليوم أنهم نفذوا عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت إحداهما سفينة أميركية في خليج عدن بعدة صواريخ، في حين استهدف الثانية مدمرات أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيرة.

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