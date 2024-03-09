الجيش الفرنسي يعلن تدمير 4 مسيرات حوثية بخليج عدن
التاريخ
3/9/2024 7:07:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الفرنسي أن قواته دمرت 4 طائرات مسيرة للحوثيين كانت متجهة نحو البعثة البحرية الأوروبية في خليج عدن.
وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق اليوم أنهم نفذوا عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت إحداهما سفينة أميركية في خليج عدن بعدة صواريخ، في حين استهدف الثانية مدمرات أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيرة.
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