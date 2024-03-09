'المهارات الرقمية' تعقد اجتماع هيئتها العامة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت جمعية المهارات الرقمية، وهي منظمة غير ربحية تابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتهدف إلى إرساء قواعد منظومة وطنية تستجيب رقمياً لاحتياجات سوق العمل، اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي باكتمال النصاب القانوني لاختيار رئيس هيئة المديرين وأعضاء مجلس الإدارة المؤلف من 13 عضواً.



واختار مجلس إدارة الجمعية، التي ظهرت إلى النور عام 2021 لتوظيف الدراسات الحديثة بهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيليهم للانخراط في سوق العمل عبر التشبيك بين أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية، الدكتور علاء النشيوات رئيساً لهيئة المديرين خلفاً للمهندسة هبة المجالي التي قادت جهود مجلس إدارة الجمعية خلال العامين الماضيين لتحقيق رؤيتها المتمثلة في سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات منظومات التعليم العالي.



وتوجه الدكتور النشيوات بالشكر إلى المهندسة المجالي التي عبرت بالجمعية بأمان خلال المرحلة الماضية التي تلت التأسيس وما صاحبها من متطلبات تشريعية وقانونية، بالإضافة إلى تعاونها الدائم لتسهيل عمل إدارة الجمعية ومجلس الإدارة لنشر الثقافة الرقمية والبنية التحتية لمنظومة التعلّم الرقمي في جميع أرجاء المملكة.



وفاز بعضوية المجلس الجديد "بالتزكية" بحسب النظام الداخلي للجمعية: الدكتور علاء النشيوات، وربى درويش، وأحمد أبو قاعود، والمهندسة هبة المجالي، وبشار الإمام، ومنصور منصور، والدكتور موسى حبيب، والمهندسة رنا الدبابنة، ويوسف العالم، ودانا تلغراف، وهشام الأقطش، وجودت نصار، وماهر الخياط.



وأضاف النشيوات بأنه في ظل التطورات الرقمية غير المسبوقة التي تفرض حضورها في جميع أنحاء العالم والأردن الذي يسجل اسمه بحروف من نور في قطاع التكنولوجيا، تتضاعف المسؤولية التي تقع على عاتق الجمعية التي ستعمل مع جميع الشركاء بهدف تمكين الشابات والشباب من مواكبة الانفجار الرقمي.



ومن الجدير بالذكر أن الدكتور النشيوات يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحفظة UWallet ويمتلك خبرة ممتدة على مدار أكثر من 20 عاماً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أنه كان رئيساً لهيئة مديري جمعية المهارات الرقمية سابقاً.