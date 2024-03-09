الصليب الأحمر الفلسطيني : الأوضاع بغزة تتدهور سريعا ولا مكان آمن للسكان

الصليب الأحمر الفلسطيني : الأوضاع بغزة تتدهور سريعا ولا مكان آمن للسكان
التاريخ
3/9/2024 7:07:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذرت اللجنة الدولية للصليب الحمر من أن الأوضاع في قطاع غزة تتدهور بسرعة بين ساعة وأخرى، وإنه لا يوجد مكان آمن يلجأ إليه الناس في القطاع.
ودعا الصليب الأحمر إلى وقف الحرب وإتاحة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
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