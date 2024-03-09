أول تعليق للسيسي على سعر الدولار بعد تعويم الجنيه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه رفض فكرة تحريك سعر الصرف في السابق إلا في حال توفير احتياطي كبير من الدولار، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد تحقق.
وقال الرئيس المصري في تعليقه عن تعويم الجنيه المصري "إن السعر المرن وفقا لطلبات السوق هو سبيل النجاح".
وألقى السيسي كلمة خلال حضوره الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، تحت عنوان "ويبقى الأثر"، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن هناك تدفقات نقدية كبيرة ستدعم سوق الصرف في مصر، مشيرا إلى أن منها ما سيأتي من صفقة "رأس الحكمة"، واتفاق صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
روسيا اليوم
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