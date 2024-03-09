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أول تعليق للسيسي على سعر الدولار بعد تعويم الجنيه

3/9/2024 7:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه رفض فكرة تحريك سعر الصرف في السابق إلا في حال توفير احتياطي كبير من الدولار، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد تحقق.

وقال الرئيس المصري في تعليقه عن تعويم الجنيه المصري "إن السعر المرن وفقا لطلبات السوق هو سبيل النجاح".
وألقى السيسي كلمة خلال حضوره الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، تحت عنوان "ويبقى الأثر"، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن هناك تدفقات نقدية كبيرة ستدعم سوق الصرف في مصر، مشيرا إلى أن منها ما سيأتي من صفقة "رأس الحكمة"، واتفاق صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

روسيا اليوم

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