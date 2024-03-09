المكتب الحكومي بغزة: 120 ألف أسرة بالقطاع تعاني مجاعة حقيقية

المكتب الحكومي بغزة: 120 ألف أسرة بالقطاع تعاني مجاعة حقيقية
التاريخ
3/9/2024 7:07:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف ان 120 ألف أسرة تعاني من مجاعة حقيقية في القطاع.
واضاف ان 80% من المنازل في محافظة غزة وشمال غزة باتت غير صالحة للسكن.
ووصف ان قطاع غزة يعيش حرب تجويع إسرائيلية.
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