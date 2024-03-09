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المكتب الحكومي بغزة: 120 ألف أسرة بالقطاع تعاني مجاعة حقيقية

3/9/2024 7:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف ان 120 ألف أسرة تعاني من مجاعة حقيقية في القطاع.

واضاف ان 80% من المنازل في محافظة غزة وشمال غزة باتت غير صالحة للسكن.


ووصف ان قطاع غزة يعيش حرب تجويع إسرائيلية.


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