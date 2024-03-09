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عاجل القوات المسلحة تنفذ 10 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

3/9/2024 7:07:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلبية للواجب الإنساني وضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الإسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم السبت 10 إنزالات جوية على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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