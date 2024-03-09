الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ أمس

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ أمس
التاريخ
3/9/2024 7:07:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ أمس 15 مواطنا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون محررون.
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