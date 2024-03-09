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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ أمس

3/9/2024 7:07:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ أمس 15 مواطنا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون محررون.













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