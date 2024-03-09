رئيس بلدية جباليا: الاحتلال دمر 75% من آبار المياه بالمدينة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مازن النجار رئيس بلدية مدينة جباليا بشمال قطاع غزة استشهاد عدد من الفلسطينيين بسبب سقوط مساعدات ألقيت جوا من منطاد بشمال غزة.



وأفاد النجار باستشهاد آخرين عند دواري النابلسي والكويت في القطاع خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية.



وقال إن العائلات في الشمال تخرج للحصول على أكياس طحين، ثم يعود بعض أفرادها محمولين على الأكتاف.



وأوضح أن أسعار المواد التموينية خيالية رغم انتهاء صلاحيتها، وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 23 آلية لبلدية جباليا و75% من آبار المياه في المدينة.



وأكد النجار في مقابلة أجرتها معه الجزيرة أن المساعدات التي يتم إنزالها جوا لا تسد الحاجة ولم تظهر في الأسواق، وقال إن ما يحدث في غزة تجويع للشعب الفلسطيني، وأن الحل هو فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات.