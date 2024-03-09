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بدون مقابل لهاني رمزي.. خارج السباق الرمضاني

3/9/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت الشركة المنتجة لمسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، خروج العمل من مسلسلات رمضان 2024، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم، ورغم مواصلة التصوير حتى بداية الأسبوع الجاري.
وكشف المنتج محمد فوزي، لـ"ET بالعربي" أن أسباب خروج "بدون مقابل" يعود لضيق الوقت وعدم القدرة على إنجازه وفق الموعد المحدد، نافياً ما تردد حول تأجيله بسبب مشاكل تسويقية "هذا الكلام غير حقيقي بالمرة، والسبب هو ضيق الوقت".


وأشار إلى أن المخرج انتهى من تصوير حوالي 60% من مشاهد العمل حتى الآن، لكن الصعب الانتهاء من المشاهد المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن هناك تصوير وسفر في عدة مواقع خارج القاهرة، لذلك قرر تأجيل عرضه بعد شهر رمضان 2024.

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