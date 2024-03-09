بدون مقابل لهاني رمزي.. خارج السباق الرمضاني

وأشار إلى أن المخرج انتهى من تصوير حوالي 60% من مشاهد العمل حتى الآن، لكن الصعب الانتهاء من المشاهد المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن هناك تصوير وسفر في عدة مواقع خارج القاهرة، لذلك قرر تأجيل عرضه بعد شهر رمضان 2024.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.