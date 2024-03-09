MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، إنه يجب على الولايات المتحدة إطلاق عملية انفراج في العلاقات مع روسيا من أجل منع نشوب حرب عالمية بسبب النزاع في أوكرانيا.



أفاد بذلك موقع Unherd، وأضاف: "لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة، دعا ساكس سلطات الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق وإطلاق عملية الانفراج مع روسيا، بالشكل الذي يرسي الأساس للسلام".

ويرى الملياردير، أن الاستراتيجية الأمريكية في الصراع الأوكراني كانت فاشلة تماما: فنتيجة لإطالة الولايات المتحدة فترة الأعمال القتالية، ليس فقط تدمرت أوكرانيا بل وتضررت أوروبا كثيرا بسبب العقوبات ضد روسيا، في حين تواصل روسيا نفسها النمو اقتصاديا.



من المعروف أن الجانب الروسي أشار مرات كثيرة إلى أنه مستعد للمفاوضات، لكن نظام كييف فرض حظرا عليها على المستوى التشريعي.

RT