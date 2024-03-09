بالتعاون مع الإمارات.. داخلية الكويت تعتقل 3 أشخاص بحوزتهم ملايين الأقراص المخدرة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، أنها تمكنت بالتعاون مع نظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3,750,000 قرص من مادة اللاريكا المخدرة.



وقالت الوزارة الكويتية في بيان، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر مساء الجمعة، إن "قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة المكافحة الدولية، تمكن من ضبط شخصين وبحوزتهما نحو مليون قرص من الليريكا المجرمة، حاولا إدخالها إلى البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك".

وأضاف المنشور أنه "بمواجهة المتهمين، اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي، وأرشدا عن شخص ثالث خارج دولة الكويت، وعلى الفور تم التنسيق مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتم ضبطه، وعُثر على (2,750,000) قرص من أقراص الليريكا المخدرة بحوزته".



وأوضحت الداخلية الكويتية أن ذلك يأتي "استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها، وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة ومن منطلق الحرص والتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".



وختمت وزارة الداخلية الكويتية منشورها قائلة: "وتتقدم وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير على التعاون المثمر والتفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عملية ضبط المتهم تنفيذاً للاتفاقيات الخليجية".

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