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السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف القتال في السودان خلال رمضان

3/9/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن ترحيب المملكة بتبني مجلس الأمن قرارا بالأغلبية يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن المملكة "تعرب عن أملها في أن تلتزم كافة الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن، بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه وعلى روحانية الشهر الفضيل".
وجددت وزارة الخارجية السعودية دعوتها إلى كافة الأطراف بالالتزام بمخرجات محادثات جدة، الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني، من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

روسيا اليوم

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