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بلدية السلط تُحدد نقاط انطلاق ومسارات الباصات المجانية خلال شهر رمضان

3/9/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية السلط الكبرى عن مسارات الباصات المجانية المخصصة لنقل المواطنين داخل مدينة السلط والتي قرر رئيس البلدية المهندس محمد الحياري توفيرها بشكل مجاني طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
وبينت البلدية أنه تم تقسيم المناطق ونقاط الانطلاق و حركة المسار لكل باص كالآتي :


المنطقة الأولى : الإنطلاق من أمام مشروع ساحة عقبة بن نافع باتجاه - الميدان- أم عطية- الصوانية - المستشفى والعودة - وادي سوادا - وسط المدينة
المنطقة الثانية : الإنطلاق من أمام مشروع ساحة عقبة بن نافع - شارع المعارض - طلوع الإستخبارات سابقاً - داخل أحياء السلام والعودة من نفس المسار.
المنطقة الثالثة : الإنطلاق من أمام مشروع ساحة عقبة بن نافع - وادي الأكراد - العيزرية - الصافح - مصادر التعلم - إسكان المغاريب - شارع الثلاثين و العودة باتجاه وسط المدينة.
المنطقة الرابعة : الإنطلاق من أمام مشروع ساحة عقبة بن نافع- المنشية - مدرسة يافا - خلف جامعة البلقاء - والعودة المنشية - وسط المدينة
وستكون ساعات العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ليلاً

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