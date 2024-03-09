سرايا القدس تقصف تجمعات لجيش الاحتلال بحي الزيتون

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها بالتعاون مع كتائب المجاهدين ومجموعات عبد القادر الحسيني قصفوا بصواريخ 107 تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بشمال قطاع غزة.
في غضون ذلك، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، تمسكها بشروطها لإبرام صفقة لتبادل الأسرى، وفي مقدمتها وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.
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