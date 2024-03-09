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سرايا القدس تقصف تجمعات لجيش الاحتلال بحي الزيتون

3/9/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها بالتعاون مع كتائب المجاهدين ومجموعات عبد القادر الحسيني قصفوا بصواريخ 107 تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بشمال قطاع غزة.


في غضون ذلك، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، تمسكها بشروطها لإبرام صفقة لتبادل الأسرى، وفي مقدمتها وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.


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