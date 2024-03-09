Saturday, 09 March 2024 03:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فايننشال تايمز: الجيش الأمريكي يحصل على تواجد استثنائي في ثلاث دول في المحيط الهادئ

3/9/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن الكونغرس الأمريكي وافق على تمويل بقيمة 7.1 مليار دولار لتوفير الدعم الاقتصادي لبعض دول الجزر بالمحيط الهادئ مقابل وجود عسكري أمريكي استثنائي هناك.


وأضافت الصحيفة: "وافق الكونغرس على مشروع قانون من شأنه توفير التمويل للاتفاقيات الأمريكية الرئيسية مع دول جزر المحيط الهادئ... ويمنح الاتفاق الولايات المتحدة تواجدا عسكريا استثنائيا في بالاو وجزر مارشال وميكرونيزيا".
ويشار إلى أن هذا التمويل يندرج ضمن مشروع قانون، حول تخصيص 460 مليار دولار لبعض الإدارات الفيدرالية، والذي أيده مجلس الشيوخ الأمريكي.


ووفقا للصحيفة، على الرغم من أن مساحة الدول الجزرية الثلاث المحددة صغيرة، إلا أن مياهها الإقليمية تغطي إجمالي 4 آلاف كيلومتر، مما يمنح الولايات المتحدة وصولا حاسما إلى منطقة المحيط الهادئ.


وفي هذه الدول، بحسب الصحيفة، يسمح للولايات المتحدة بنشر صواريخ ورادارات إنذار مبكر، وكذلك اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.


قبل عدة سنوات، دعا أرخبيل بالاو الصغير الواقع في المحيط الهادئ، الولايات المتحدة إلى إقامة قاعدة عسكرية دائمة على أراضيه.

RT

MENAFN09032024000208011052ID1107955550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث