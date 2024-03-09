فايننشال تايمز: الجيش الأمريكي يحصل على تواجد استثنائي في ثلاث دول في المحيط الهادئ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن الكونغرس الأمريكي وافق على تمويل بقيمة 7.1 مليار دولار لتوفير الدعم الاقتصادي لبعض دول الجزر بالمحيط الهادئ مقابل وجود عسكري أمريكي استثنائي هناك.



وأضافت الصحيفة: "وافق الكونغرس على مشروع قانون من شأنه توفير التمويل للاتفاقيات الأمريكية الرئيسية مع دول جزر المحيط الهادئ... ويمنح الاتفاق الولايات المتحدة تواجدا عسكريا استثنائيا في بالاو وجزر مارشال وميكرونيزيا".

ويشار إلى أن هذا التمويل يندرج ضمن مشروع قانون، حول تخصيص 460 مليار دولار لبعض الإدارات الفيدرالية، والذي أيده مجلس الشيوخ الأمريكي.



ووفقا للصحيفة، على الرغم من أن مساحة الدول الجزرية الثلاث المحددة صغيرة، إلا أن مياهها الإقليمية تغطي إجمالي 4 آلاف كيلومتر، مما يمنح الولايات المتحدة وصولا حاسما إلى منطقة المحيط الهادئ.



وفي هذه الدول، بحسب الصحيفة، يسمح للولايات المتحدة بنشر صواريخ ورادارات إنذار مبكر، وكذلك اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.



قبل عدة سنوات، دعا أرخبيل بالاو الصغير الواقع في المحيط الهادئ، الولايات المتحدة إلى إقامة قاعدة عسكرية دائمة على أراضيه.

RT